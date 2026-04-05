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¿Adiós al pago del Soat para motos? Esta es la polémica propuesta que pondría a pagar al Estado

El proyecto de Paloma Valencia busca que motos de hasta 250 c.c. no asuman el costo del seguro, pero mantiene la cobertura con recursos públicos.

SOAT en Colombia tendría cambios: Gobierno propone nuevas reglas para pagos por accidentes
Foto Afp y edición

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
07:39 a. m.
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La candidata presidencial Paloma Valencia anunció la radicación de un proyecto de ley que propone un cambio clave en el modelo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

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La iniciativa, que será presentada ante el Congreso y que además hace parte del escenario de campaña presidencial, ha hecho que se cuestione el impacto que tendría en las finanzas públicas y en el sistema de atención a víctimas de accidentes viales.

¿En qué consiste el proyecto de eliminar el costo del Soat para motos de hasta 250 c.c?

El eje central de la propuesta es que las motocicletas con cilindraje igual o inferior a 250 centímetros cúbicos queden exentas de pagar el Soat. Sin embargo, el planteamiento no elimina el seguro ni la obligación de contar con cobertura.

La fórmula planteada consiste en que sea el Estado quien asuma el costo de este seguro para este tipo de vehículos, con el objetivo de garantizar que el sistema continúe operando sin desfinanciarse y que las víctimas de siniestros viales sigan recibiendo atención.

El texto del proyecto lo establece de manera explícita:

La presente ley tiene por objeto exceptuar de la obligación de adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito —Soat— a las motocicletas de hasta doscientos cincuenta centímetros cúbicos (250 c.c.), así como establecer reglas mínimas de verificación, transición e implementación que aseguren la continuidad de la atención de las víctimas de siniestros viales y la aplicación uniforme de la excepción en todo el territorio nacional.

En el articulado principal se mantiene la regla general de que todos los vehículos deben contar con un seguro obligatorio vigente para circular en el país.

No obstante, se introduce una excepción puntual para motocicletas que estén registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y que pertenezcan a la categoría de motocicleta con cilindraje de hasta 250 c.c.

¿Quién asumiría el costo del seguro para este grupo de motocicletas?

En este sentido, este cambio trasladaría el peso del pago desde los propietarios hacia el Estado, lo que podría impactar directamente en las cuentas públicas.

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El proyecto ahora deberá iniciar su trámite legislativo en el Congreso, donde será objeto de discusión.

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