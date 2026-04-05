VIDEO | Ladrón estaba listo para robar otra tienda en Bogotá, pero lo sorprendieron a tiempo

Un hombre de 28 años conocido como ‘El Gafas’ era uno de los ladrones más peligrosos de Bogotá. En las últimas horas, le pusieron fin a su poderío delincuencial que acumulaba al menos 30 hechos.

En la localidad de Antonio Nariño se la pasaba robando las tiendas. Su último crimen se dio en el barrio Ciudad Berna. Resulta que, mediante el uso de armas (una pistola y un destornillador), amenazó a los empleados y logró su cometido.

Se ocultaba la cara para que no lo identificaran

A pesar de ello, no sació su sed criminal y se dispuso a cometer otro robo en una tienda del barrio La Fraguita. No obstante, esta vez la suerte no estuvo de su lado.

Los trabajadores del primer local reportaron rápidamente lo ocurrido, lo cual permitió que los policías pudiesen ubicar a ‘El Gafas’. En video quedó el momento cuando lo sorprendieron a punto de entrar a la segunda tienda.

El ladrón arribó en una motocicleta, pero al darse cuenta de que dos uniformados estaban detrás de él, se acercó a un vendedor ambulante y le compró algo. Luego, salió caminando como si nada hubiese pasado.

Robaba con una pistola y destornillador

Inicialmente, los policías no se habían percatado de que estaban a pocos metros de ‘El Gafas’. No fue sino cuando los ciudadanos les hicieron caer en cuenta. Al final, lo capturaron unas cuadras más adelante.

El alias justamente parte del modus operandi que utilizaba para los robos. Nunca se quitaba el casco ni las gafas para que las cámaras no grabaran su rostro y así dificultar la identificación.

Durante los tres primeros meses de 2026, se presentaron 934 hurtos a comercio en la ciudad, principalmente en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero y Puente Aranda.

Hubo una reducción del 63. 7% reflejada en 1.640 crímenes menos. Aunque, no hubo cambios en cuanto a las localidades con más reportes.