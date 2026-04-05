VIDEO: esta fue la reacción de Alexa Torrex tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de ser una de las participantes favoritas durante los primeros meses, Alexa Torrex no logró ingresar al top 7 de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

La creadora de contenido quedó eliminada de la competencia en la noche del domingo 3 de mayo, con un 17.26% de los votos.

Las votaciones estuvieron reñidas a lo largo del fin de semana y, finalmente, Alejandro, Tebi, Mariana y Valentino la superaron y pudieron retornar a la 'casa más famosa del país'.

Antes de que se revelara el veredicto, Alexa Torrex quedó en la sala de eliminación junto a Tebi Bernal, con quien inició un romance.

Fue así como pudo despedirse de él y le transmitió un mensaje claro. ¿Cuál fue? ¿Cómo reaccionó exactamente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

En video: esta fue la reacción de Alexa Torrex tras la eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Alexa Torrex aceptó la decisión del público con tranquilidad y afirmó que sabía que se podía presentar ese desenlace.

Y es que mientras que Tebi Bernal quedó completamente impactado y aseguró que eso no debía suceder, Alexa Torrex trató de tranquilizarlo y decirle que no baje la guardia.

"Dale, amor, no pasa nada. Ten berraquera, perrenque y dile a Alejo que lo amo", manifestó.

"Dile a Alejo que lo quiero mucho y vayan para adelante, ¿listo? Desde afuera cuentan con todo mi apoyo. Esto podía pasar en cualquier momento, yo lo sabía", agregó.

Así fue la reacción de los demás habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la eliminación de Alexa Torrex

Cuando Tebi Bernal fue el último participante que retornó a La Casa de los Famosos Colombia 2026, todos pusieron cara de asombro y aseguraron que no podían creer lo que había sucedido.

De hecho, Valentino, Mariana, 'Campanita' y Beba de la Cruz comenzaron a realizarse preguntas entre sí, mientras que Tebi Bernal rompió en llanto y Alejandro Estrada se concentró en consolarlo.

El video de lo sucedido se puede ver aquí: