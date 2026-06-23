Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / martes 23 de junio de 2026

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junio 23 de 2026
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  • El presidente del CNE, Cristian Quiroz, habla sobre los escrutinios de la segunda vuelta presidencial y confirma que, hasta ahora, los resultados oficiales deberían conocerse este miércoles.
  • Ya suenan algunos nombres para armar el gabinete ministerial del nuevo gobierno. Esta vez conocimos que cuatro mujeres estarían sonando con fuerza para la Embajada en Estados Unidos, la Gerencia de Ecopetrol, el Ministerio de Hacienda y el ICBF.
  • El cuerpo de una mujer de 37 años fue hallado en una maleta al interior de un apartamento en el norte de Bogotá. Las investigaciones apuntan a dos hombres extranjeros que habrían estado con ella horas antes.
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