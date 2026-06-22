Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / lunes 22 de junio de 2026
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Noticias RCN
junio 22 de 2026
08:20 a. m.
08:20 a. m.
- Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, tras imponerse sobre Cepeda por apenas 250.000 votos. Las autoridades avanzan en el escrutinio de los resultados.
- Iván Cepeda afirmó que esperará el escrutinio para reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial. Anunció que impugnará 33.000 mesas.