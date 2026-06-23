Confirman fecha del fin de las vacaciones de mitad de año: día que regresan a clases los colegios públicos de Bogotá

Las vacaciones de mitad de año para miles de estudiantes de los colegios públicos de Bogotá están llegando a su fin. Luego de dos semanas de descanso, la comunidad educativa ya tiene confirmada la fecha en la que se retomarán las actividades académicas en las instituciones oficiales de la capital.

De acuerdo con el calendario académico vigente para 2026, expedido por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación, los alumnos deberán regresar a las aulas durante la primera semana de julio para continuar con el desarrollo del año escolar.

¿Cuándo terminan las vacaciones de mitad de año en Bogotá?

Según la programación oficial, el receso escolar de mitad de año se extendió desde el 22 de junio hasta el 6 de julio de 2026. Por esta razón, los estudiantes de los colegios distritales volverán a clases una vez finalice este periodo de descanso.

RELACIONADO Niña de 11 años habría sido violada y asesinada por el padre de una compañera de colegio en Francia

La organización del calendario académico fue establecida mediante la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento que fijó la distribución de las actividades escolares para el presente año.

En total, el calendario contempla 40 semanas lectivas divididas en dos semestres. El primero cuenta con 20 semanas de trabajo académico y el segundo tendrá la misma duración.

Así será el segundo semestre para los colegios oficiales

El regreso a clases marcará el inicio de la segunda parte del año escolar, que se extenderá hasta finales de noviembre. Según el cronograma oficial, las actividades con estudiantes comenzaron el 26 de enero y finalizarán el 29 de noviembre de 2026.

RELACIONADO Preocupa el aumento de discursos y conductas machistas en colegios de Bogotá

Tras las vacaciones de mitad de año, los colegios públicos de Bogotá aún tendrán otros periodos de descanso antes de cerrar el calendario. Entre ellos se encuentra la tradicional semana de receso de octubre, además de las vacaciones de fin de año.

Las autoridades educativas han reiterado la importancia de que estudiantes y familias estén atentos a las fechas oficiales para garantizar un retorno organizado a las aulas y el normal desarrollo de las actividades académicas durante el segundo semestre del año.