Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 24 de junio de 2026

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junio 24 de 2026
08:01 a. m.
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  • Avanzan los escrutinios nacionales sin diferencias sustanciales frente al preconteo de la jornada electoral. La Registraduría reportó una coincidencia del 99,997% entre los resultados preliminares y el conteo de los jueces.
  • Las reservas probadas de gas natural en el país cayeron 17% en el último año, por lo que el sector pide acciones inmediatas.
  • Autoridades siguen analizando cámaras de seguridad y registros que ayuden a dar con el paradero del asesino de Natalia, la cucuteña hallada dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.
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