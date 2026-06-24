Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 24 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 24 de 2026
08:01 a. m.
08:01 a. m.
- Avanzan los escrutinios nacionales sin diferencias sustanciales frente al preconteo de la jornada electoral. La Registraduría reportó una coincidencia del 99,997% entre los resultados preliminares y el conteo de los jueces.
- Las reservas probadas de gas natural en el país cayeron 17% en el último año, por lo que el sector pide acciones inmediatas.
- Autoridades siguen analizando cámaras de seguridad y registros que ayuden a dar con el paradero del asesino de Natalia, la cucuteña hallada dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.