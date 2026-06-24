Madre de la modelo hallada en una maleta reveló datos clave de lo que habría detrás del crimen

Tras el hallazgo de Natalia Villalba en el interior de un apartamento ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá, se conocieron nuevos detalles que podrían ser clave en la investigación.

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Noticias RCN conoció el testimonio de Claudia Villalba, la madre de la modelo, quien habría hablado por última vez con su hija el mismo día que habría ocurrido el repudiable crimen.

La información que una de las amigas más cercanas de Natalia Villalba habría entregado a la madre podría ser determinante para el esclarecimiento del presunto feminicidio. Le habló de los contratos y, al parecer, de los extranjeros que habrían estado en el apartamento en el que fue asesinado.

La última conversación de la madre con Natalia Villalba, la modelo asesinada

La madre de la víctima reveló que la última comunicación con su hija ocurrió el pasado jueves 18 de junio, día en el que habría salido del apartamento el ciudadano británico y en el que, al parecer, habrían ocurrido los hechos.

Según el testimonio de la madre, Natalia le había mencionado su trabajo como modelo y un contrato con extranjeros, días antes de su muerte.

Una amiga cercana de la víctima habría entregado información clave a la madre de Natalia sobre la identidad del presunto responsable del asesinato.

"El jueves ella le escribió y todavía le contestó como a las 11:30 que fuera, pero que a ella se le presentó algo y que no fue", explicó la madre sobre la última comunicación entre su hija y la amiga.

Lo que se sabe de la vida de la modelo Natalia Villalba

La cucuteña de 37 años, publicaba en sus redes sociales fotografías de sus viajes constantes al exterior y de su trabajo como modelo; así lo indicó su madre:

Ella me decía que ella era modelo y ella trabajaba y ella tenía una empresa. Y entonces que ella tenía un contrato.

La madre reveló que Natalia no le había manifestado estar en ninguna relación sentimental, aunque mencionó que su hija tenía varios amigos. La última vez que se vieron fue dos semanas antes del crimen.

El CTI de la Fiscalía ha recibido tres testimonios determinantes para la investigación: el de un amigo de Natalia, el de su mejor amiga, y el de su madre. Las autoridades analizan videos de seguridad y registros de ingreso al inmueble donde fue hallado el cuerpo.