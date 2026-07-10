Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 7 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 07 de 2026
11:58 a. m.
11:58 a. m.
- Durante un año, un agente encubierto infiltró a la peligrosa banda ‘Hera’ que opera en Bogotá. Descubrió que usaban locales de autopartes en la Estanzuela para camuflar la venta de droga.
- ¿Por qué es un golpe tan importante de las autoridades la captura de ‘La Morocha’? Se trataría de una peligrosa cabecilla de las disidencias que estaría sembrando el terror en Caquetá y reclutando niños y campesinos.
- Un terreno que antes era una zona verde terminó convertida en parqueadero. De ese espacio lleno de vegetación queda muy poco.
- En Barbosa, Santander, tras un doble homicidio, las autoridades dieron un rápido golpe. Los sicarios habrían recibido una fuerte suma de dinero para cometer el atentado.