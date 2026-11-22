En Colombia, 139 modelos de inteligencia artificial están relacionados con decisiones de crédito. El dato, atribuido a la Superintendencia Financiera, muestra que esta tecnología ya tiene un papel en uno de los procesos que más inciden en la relación de las personas con las entidades financieras.

Según las cifras citadas durante el primer Seminario Fintech, organizado en Bogotá por Global66, el 81 % de los establecimientos de crédito utiliza inteligencia artificial. En el sector se han identificado 364 modelos implementados. Los participantes del encuentro analizaron cómo esas herramientas se están incorporando a los pagos, la seguridad de las transacciones y la atención al cliente.

¿Cómo se está usando la inteligencia artificial en los pagos?

Diego Quesada, vicepresidente de Transformación de Negocio de GOU Payments, explicó que las empresas de pagos están incorporando herramientas que les permiten tomar decisiones durante el procesamiento de las transacciones. Una de las aplicaciones discutidas fue la detección de posibles fraudes en tiempo real.

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Juanita Rodríguez Kattah, gerente de Bitso en Colombia, señaló que también se trabaja en automatizar la conciliación de pagos con monedas digitales estables, conocidas como stablecoins.

Esto implica cotejar los registros de las operaciones e identificar diferencias que antes se revisaban manualmente. Por eso, Rodríguez advirtió que la misma tecnología puede hacer más convincentes los intentos de suplantación para robar información, conocidos como phishing.

¿Quién respondería por una transacción hecha por un agente autónomo?

Rodríguez planteó que, en el futuro, los agentes de inteligencia artificial podrían ejecutar transacciones entre sí. Esa posibilidad abre una discusión regulatoria sobre quién asumiría la responsabilidad si una operación automatizada se ejecuta de forma incorrecta.

En el panel también se discutieron las condiciones para ampliar el uso de estas herramientas en Colombia, entre ellas la disponibilidad de datos y la infraestructura tecnológica.

Fue así como Víctor Manuel Muñoz, ingeniero y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, destacó la necesidad de formar profesionales en ciberseguridad y diseño.