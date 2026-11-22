La actriz colombiana Johanna Fadul vivió momentos de angustia después de confundir uno de los medicamentos que debía utilizar durante su tratamiento de fertilidad.

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La equivocación ocurrió cuando ingirió por vía oral dos óvulos vaginales que estaban formulados para administrarse de otra manera. Horas después, comenzó a experimentar síntomas que le impidieron conducir con normalidad y generaron preocupación entre sus familiares.

La propia actriz y su pareja, el cantante Juanse Quintero, contaron lo sucedido a través de redes sociales. Según su relato, el incidente pudo terminar en un accidente de tránsito, pues Johanna comenzó a sentirse mal mientras conducía su camioneta para realizar una diligencia.

¿Qué medicamento tomó Johanna Fadul por error?

Como parte del tratamiento médico que sigue para conseguir un nuevo embarazo, Johanna Fadul debía utilizar unos óvulos vaginales y un gel. Sin embargo, la actriz confundió las presentaciones y creyó que los óvulos eran pastillas que debía consumir por vía oral. Por esa razón, terminó ingiriendo dos unidades.

El problema se manifestó aproximadamente dos horas después. Cuando salió de su casa en su vehículo, comenzó a sentir mareos y alteraciones en la visión. En ese momento hablaba por teléfono con su hermana, quien identificó que algo no estaba bien por la manera en que la actriz se comunicaba.

Ante el aumento de las molestias, Fadul tuvo que detenerse en una droguería y pedir ayuda. Según contó, sentía que no podía mantenerse en pie con normalidad, tenía ganas de vomitar y terminó recostada en una camilla mientras intentaba recuperarse.

¿Qué pasó con Johanna Fadul después de ingerir los óvulos vaginales?

La emergencia preocupó a su hermana, quien decidió llamar a Juanse Quintero para informarle sobre el estado de la actriz. El cantante salió a buscarla y utilizó el GPS y la aplicación vinculada al vehículo de Johanna para conocer su ubicación y llegar hasta la droguería donde se encontraba.

Una vez reunidos, ambos se comunicaron con la especialista que acompañaba el tratamiento de fertilidad. Durante esa conversación identificaron la equivocación: los óvulos estaban diseñados para introducirse por vía vaginal y no para consumirse por vía oral.

De acuerdo con el relato de la pareja, la médica les explicó que el medicamento no era tóxico, aunque administrarlo por una vía diferente a la indicada podía provocar las molestias que estaba experimentando la actriz. Después de vomitar y descansar, Johanna comenzó a sentirse mejor.

El episodio terminó sin que se registrara un accidente de tránsito, pero representó un fuerte susto para la actriz, su pareja y sus familiares. Al recordar lo ocurrido, Fadul resumió la gravedad del momento con una frase: “Casi me voy de este mundo”.