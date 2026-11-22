Bogotá se prepara para la temporada navideña de 2026 y, como es costumbre en la ciudad, los principales centros comerciales alistan las mejores decoraciones y alumbrados para recibir a los ciudadanos; durante las noches de diciembre, los establecimientos comerciales aprovechan la temporada para extender sus horarios y, además de las actividades navideñas, ofrecen gran variedad de opciones comerciales.

Programación para niños, oferta gastronómica, novenas de aguinaldos y experiencias para toda la familia son algunas de las actividades que los centros comerciales de Bogotá tienen preparadas para recibir a miles de ciudadanos, no solo de la capital, sino del resto del país, que aprovechan las vacaciones de final de año para visitar 'la nevera'.

Centros comerciales de la ciudad se encienden para recibir la Navidad

Más de 10 centros comerciales de Bogotá ya han anunciado planes para la temporada navideña y hay opciones en diferentes localidades de la ciudad; El Edén, Gran Estación, Avenida Chile, Santafé, Nuestro Bogotá, Plaza de las Américas, Centro Mayor, Andino, DiverPlaza, Plaza Imperial, Unicentro, Hayuelos, Portal 80 y Titán Plaza son algunos de los establecimientos que ofrecen variedad de planes.

Además de experiencias para niños y actividades interactivas como pistas de hielo e inmersión en nieve real, los bogotanos también podrán vivir las tradicionales novenas que no pueden faltar en la época de diciembre.

Desde la Agenda Cultural de Bogotá invitan a los ciudadanos a consultar las redes oficiales de cada centro comercial para conocer con detalle toda la programación de la temporada de fin de año.