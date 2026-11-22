La llegada de Blessd al fútbol profesional colombiano como nuevo accionista mayoritario del Deportivo Pereira generó preguntas en redes sociales, principalmente por su conocida cercanía a Atlético Nacional.

El tema surgió en redes sociales, luego de que un seguidor cuestionara su vínculo con el conjunto 'verdolaga'. El comentario apareció después de la presentación oficial de los nuevos propietarios del club y puso sobre la mesa una inquietud: ¿Blessd seguirá siendo hincha de Nacional ahora que tiene intereses deportivos en otro club?

¿Qué dijo Blessd sobre seguir siendo hincha de Atlético Nacional?

Un usuario le preguntó directamente al artista: "¿Cómo así usted no era del Nacional?". Ante el comentario, Blessd respondió que conserva el cariño por el equipo antioqueño, pero que su nueva responsabilidad como propietario del Deportivo Pereira implica respaldar al club en el que ahora tiene una inversión.

Mi hermano, yo quiero mucho al verde y me dio muchas alegrías, pero cuando inviertes en algo, compras un equipo y ahí están los sueños de otra hinchada, los sueños de tu familia y tus colegas, tienes que ir a muerte por lo que ahora es tuyo.

Con esta declaración, Blessd dejó claro que su compromiso deportivo actual está con el Deportivo Pereira. Sin embargo, también descartó que su inversión signifique un distanciamiento afectivo de Atlético Nacional, equipo al que le deseó lo mejor.

"Lo más importante para mí en este momento son estos colores y obviamente deseándole lo mejor al verde toda la vida", agregó en su respuesta.

¿Cuándo se convirtió Blessd en propietario del Deportivo Pereira?

Blessd y su representante, Santiago Jaramillo, conocido como 'Dímelo Jara', fueron anunciados como nuevos propietarios mayoritarios del Deportivo Pereira el pasado 18 de noviembre. La operación marcó la entrada del artista al fútbol profesional colombiano como inversionista y responsable de un proyecto deportivo.

Con esta adquisición, el cantante tendrá el desafío de contribuir a la recuperación institucional y deportiva del equipo 'Matecaña', que viene de afrontar unos años complicados y que está comprometido con el descenso para el año 2027.