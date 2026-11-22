El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5,0 durante la tarde de este domingo 22 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento de Junín y se sintió en ciudades como Lima y Callao.

El evento sísmico ocurrió a las 4:35 p. m. (hora local) y alcanzó una profundidad de 145 kilómetros. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

Detalles del nuevo sismo en Perú

La profundidad de 145 kilómetros indica que se trató de un sismo intermedio. Este dato es importante para interpretar el alcance del movimiento, pues la magnitud mide la energía liberada en el evento, mientras que la profundidad y la distancia al epicentro influyen en la manera en que se percibe en distintas poblaciones.

Tras el movimiento telúrico, las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no habían informado sobre personas lesionadas ni daños materiales.

Varios sismos en Perú en los últimos días

El sismo también se produjo en medio de una jornada de actividad sísmica en territorio peruano. Durante la madrugada del domingo se registraron otros dos movimientos: uno de magnitud 4,6 al norte de Pucallpa, en Ucayali, y otro de magnitud 5,1 al sureste de Cerro de Pasco.

Además, el movimiento ocurre dos días después del sismo de magnitud 6,7 que tuvo como epicentro la región Junín, el viernes 20 de noviembre. Este evento dejó afectaciones en viviendas e infraestructura, además de una persona fallecida y 16 heridas.