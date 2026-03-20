Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 20 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 20 de 2026
08:18 a. m.
08:18 a. m.
- La Gran Encuesta de GAD3 para Noticias RCN, marca el pulso de la carrera presidencial: Iván Cepeda lidera la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. La contienda se perfila entre tres grandes fuerzas políticas.
- En Facatativá siguen inundados, los habitantes de 12 barrios y tres veredas continúan a la espera de que el nivel del agua baje. Al menos 3.400 sufren los estragos de las lluvias.
- La crisis en la atención de la Nueva EPS en Tunja continúa generando preocupación. Cientos de pacientes siguen enfrentando largas filas y bajas temperaturas para poder acceder a una ficha y reclamar sus medicamentos.