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Acusan de robo a reconocida influencer en fiesta de la hija de Andrea Valdiri: esto se sabe

Esta fue la respuesta de la creadora de contenido a los señalamientos.

Foto: @andreavaldirisos en Instagram.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
07:37 p. m.
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En las últimas horas, Valentina Ruiz, mejor conocida como ‘La Jesuu’, se ha visto envuelta en graves señalamientos que la vinculan con la supuesta desaparición de elementos decorativos de la lujosa fiesta celebrada en Cartagena.

La celebración, que según fuentes cercanas y medios de entretenimiento tuvo un costo aproximado de 2.500 millones de pesos, destacó por su opulencia: desde un reloj Cartier de 13.000 euros hasta presentaciones de artistas como Mr. Black y Rafa Pérez.

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Sin embargo, el brillo del evento se opacó cuando empezaron a circular versiones en plataformas como Facebook y TikTok, sugiriendo que, tras finalizar la gala, se reportó la pérdida de varios centros de mesa valorados en millones de pesos.

De acuerdo con los rumores que se viralizaron rápidamente, la empresa encargada de la logística y decoración habría notado la ausencia de al menos 15 piezas ornamentales al realizar el inventario de salida. Las acusaciones señalaron directamente a 'La Jesuu', afirmando que la influenciadora vallecaucana habría sustraído estos elementos, cuyo valor conjunto ascendería a los 30 millones de pesos.

Esto dijo la Jesuu a las acusaciones

Fiel a su estilo directo y sarcástico, Valentina Ruiz no tardó en reaccionar ante la ola de críticas y mensajes que la tildaban de "ratera". A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió capturas de pantalla de las noticias falsas y comentarios malintencionados, acompañándolas con una respuesta cargada de ironía:

“Jajajajaja, amo Facebook. ¿Qué es lo que está pasando?”, expresó la influenciadora, restándole importancia a las acusaciones y sugiriendo que se trata de una campaña de desinformación basada en chismes de redes sociales.

Hasta el momento, ni Andrea Valdiri ni los organizadores oficiales del evento han emitido un comunicado confirmando o desmintiendo la pérdida de los objetos. Por el contrario, la relación entre ambas creadoras parece mantenerse sólida, especialmente después de que Valdiri apoyara públicamente a Ruiz durante su reciente paso por un conocido reality show.

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