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Conmebol confirma aumento récord en premios de Sudamericana y Libertadores

Conmebol confirmó un aumento histórico en los premios de la Sudamericana y Libertadores 2026. Conozca cuánto ganarán los clubes y las nuevas cifras récord.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
08:12 a. m.
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El fútbol sudamericano sigue creciendo a nivel competitivo y económico. Este jueves 19, la CONMEBOL confirmó un aumento histórico en los premios de sus torneos más importantes, especialmente en la Copa Sudamericana, lo que también impacta de forma indirecta a los equipos que participan en la Copa Libertadores.

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La noticia fue anunciada por el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, quien destacó el fortalecimiento del fútbol en la región.

La gran novedad es que el campeón de la Copa Sudamericana 2026 recibirá USD 10 millones, una cifra récord que supera ampliamente los USD 6,5 millones entregados en la edición anterior. Este incremento marca un antes y un después en el torneo.

Sudamericana 2026: premios récord para los clubes

La CONMEBOL confirmó que la distribución total de premios superará los USD 84 millones, consolidando el crecimiento sostenido de la competencia. Además, el subcampeón también tendrá un aumento importante, pasando de USD 2 millones a USD 2,5 millones.

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“Este incremento marca un hito para la CONMEBOL Sudamericana, por primera vez, el campeón recibirá un premio histórico de USD 10.000.000. Seguimos fortaleciendo nuestras competiciones con más inversión, más competitividad y mayores oportunidades para los clubes del continente”, afirmó Domínguez.

Otro punto clave es el incentivo por rendimiento. Cada victoria en la fase de grupos otorgará USD 125.000, lo que motiva a los equipos a competir al máximo desde el inicio.

Más dinero también impacta a Libertadores

Aunque el anuncio se centra en la Sudamericana, la CONMEBOL reafirmó que sus torneos, incluyendo la Copa Libertadores, siguen consolidándose como los más importantes del continente. El modelo de premios busca incentivar el rendimiento deportivo en cada etapa.

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El campeón de Copa Libertadores se llevará un total de USD 25.000.000 . El mérito deportivo por victorias pasa de USD 330.000 a $340.000.

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