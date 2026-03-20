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Facatativá inundada como hace 20 años: ¿Cuántos afectados dejan las lluvias?

La emergencia deja 15 barrios y siete veredas bajo el agua en este municipio de Cundinamarca.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
06:56 a. m.
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Facatativá, un municipio de Cundinamarca, enfrenta su tercera jornada de emergencia por inundaciones que ha dejado 3.400 personas afectadas*en 15 barrios y siete veredas.

VIDEO | Así se ve Facatativá desde el cielo: casas bajo el agua y miles de afectados por las lluvias
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Las imágenes aéreas revelan la magnitud de la crisis con cuadras enteras sumergidas con niveles de agua prácticamente intactos desde el inicio de la emergencia.

Las lluvias torrenciales desbordaron el río Botello, provocando que en cuestión de minutos el agua inundara viviendas completas.

Autoridades de Cundinamarca apoyan labores en Facatativá tras inundaciones
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Tres días sin dormir completan los afectados de Facatativá

Ana Beatriz Garzón, vecina del sector de Girardot, uno de los más afectados, relata la rapidez del fenómeno:

Fue cosa de minutos porque ayer a las 4:00 de la mañana, hasta ahora, estaba empezando a fluir el agua, cuando menos pensábamos, pues se inundó todo.

La situación actual contrasta con un antecedente registrado hace dos décadas. Según los testimonios de habitantes del sector, "hace 20 años había pasado esta inundación, pero esta fue más fuerte", dijo Garzón, quien atraviesa su tercera noche sin poder dormir con su vivienda totalmente inundada.

Los organismos de emergencia trabajan en el terreno con motobombas para drenar el agua acumulada. Aunque el nivel del río Botello ha comenzado a disminuir, permitiendo que las alcantarillas del sistema de drenaje urbano empiecen a evacuar el agua de algunas calles, numerosas viviendas continúan bajo el agua.

La Policía de rescate se ha desplegado en los sectores críticos para acelerar las labores de desalojo.

Familias en Facatativá intentan recuperar sus casas con baldes y bultos de arena
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Ha dejado de llover, pero no baja el nivel de las inundaciones

La jornada del día anterior transcurrió sin precipitaciones, lo que permitió a algunas familias afectadas comenzar a recuperar pertenencias.

Levantamos en sillas de comedores que nos prestaron, levantamos las camas y lo que más pudimos porque el resto, cosas de madera, todo se dañó.

La rapidez de la inundación no dio tiempo a los habitantes para salvaguardar sus pertenencias. "No da tiempo de nada, sacar nada, nada, nada. Eso fue rapidísimo", así describió Garzón los momentos críticos de la emergencia que tomó por sorpresa a la comunidad en horas de la madrugada.

Las autoridades continúan realizando censos para dimensionar el alcance total de los daños, mientras los habitantes de Facatativá esperan que no se registren nuevas lluvias que compliquen aún más la situación y que el nivel del agua finalmente descienda para permitir el retorno a sus hogares.

Facatativá bajo el agua: así está la situación en el municipio tras inundaciones
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