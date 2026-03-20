Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 19 de marzo de 2026

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marzo 20 de 2026
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  • La Gran Encuesta: intención de voto para la primera vuelta presidencial
  • El Consejo de Estado a través de un falló tumbo el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. Para el alto tribunal, Rusinque no cumplía con los requisitos para ese cargo.
  • Terminó el calvario para la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien finalmente ha quedado en libertad luego de permanecer por 16 días detenida por agentes de ICE.
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