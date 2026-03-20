Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 19 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 20 de 2026
06:10 a. m.
06:10 a. m.
- La Gran Encuesta: intención de voto para la primera vuelta presidencial
- El Consejo de Estado a través de un falló tumbo el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. Para el alto tribunal, Rusinque no cumplía con los requisitos para ese cargo.
- Terminó el calvario para la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien finalmente ha quedado en libertad luego de permanecer por 16 días detenida por agentes de ICE.