Gobierno reglamenta programa que permitirá a hogares generar su propia energía con paneles solares

El Gobierno Nacional reglamentó el programa Colombia Solar, una iniciativa que permitirá a hogares de estratos 1, 2 y 3 generar su propia energía eléctrica mediante paneles solares. La medida quedó establecida en la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, que fija los lineamientos para su implementación en el país.

El programa introduce un cambio en el modelo actual del servicio eléctrico, al plantear la autogeneración como alternativa a los subsidios tradicionales. Esto significa que los usuarios podrán cubrir su consumo básico de electricidad con energía producida en sus propias viviendas o mediante soluciones colectivas.

Cómo funcionará Colombia Solar

La iniciativa contempla la instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales y centralizados. En el primer caso, cada hogar contará con su propio sistema; en el segundo, varios usuarios podrán beneficiarse de una misma infraestructura de generación.

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De acuerdo con la reglamentación, los sistemas estarán diseñados para cubrir el consumo básico de subsistencia. Además, se implementarán medidores que permitirán registrar tanto la energía generada como la consumida, lo que facilitará el seguimiento del beneficio para cada usuario.

El programa también incluye esquemas de operación y mantenimiento a largo plazo, con una vida útil estimada de hasta 25 años para los sistemas solares. Estas condiciones buscan asegurar la continuidad del servicio y el funcionamiento de la infraestructura instalada.

A quiénes beneficiará y qué impacto tendrá

Colombia Solar está dirigido a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, tanto en el Sistema Interconectado Nacional como en zonas con limitaciones de acceso a energía. La selección de beneficiarios tendrá en cuenta factores como niveles de pobreza, consumo energético y condiciones del territorio.

Entre los criterios definidos se incluyen indicadores como el índice de pobreza multidimensional, el costo del servicio de energía y el potencial de radiación solar en cada región, lo que permitirá priorizar las zonas con mayores necesidades.

El programa también busca reducir la presión sobre el sistema de subsidios eléctricos y avanzar en el uso de fuentes renovables. En caso de que la energía generada no cubra completamente el consumo básico, los usuarios podrán seguir accediendo a subsidios tradicionales para completar la cobertura.

Con esta reglamentación, se establecen las bases para implementar la autogeneración solar como parte del sistema eléctrico en Colombia, integrando a los usuarios residenciales en la producción de energía y en el uso de tecnologías limpias.