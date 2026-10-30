Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 30 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 30 de 2026
10:29 a. m.
10:29 a. m.
- El gobierno anunció que ya fue radicado el proyecto de ley de rescate económico, que plantea ajustes tributarios y una reducción drástica del gasto burocrático.
- Seis meses después de su secuestro, el odontólogo Jhonatan Pavel Santa apareció sin vida. Su suegra sigue desaparecida.
- Cúcuta será militarizada tras el anunció de Abelardo de la Espriella, por los recientes casos de violencia que han generado preocupación.