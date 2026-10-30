Viral | Captaron a hombre disfrazado de El Chavo tomando licor dentro de bus de TransMilenio

La celebración de Halloween en Colombia no corresponde únicamente a los niños; algunos adultos también aprovechan esta fecha para disfrazarse, ya sea para asistir a fiestas o incluso al trabajo donde a veces se hacen concursos para elegír al mejor.

Un video viral publicado en las últimas horas muestra a un hombre disfrazado de El Chavo dentro de un bus de TransMilenio pero cometiendo una imprudencia que podría ser castigada por la Policía y los comentarios en redes no se hicieron esperar.

Captaron a hombre disfrazado de El Chavo tomando licor dentro de bus de TransMilenio

El video, que se ha hecho viral en Instagram y X, muestra a un hombre disfrazado de El Chavo dentro de un bus de TransMilenio tomando licor directamente de una botella y una vez queda vacía, la arrojó por la ventana directamente a la calle, violando dos normas que podrían significarle una multa económica.

La escena generó críticas por parte de los internautas ya que a pesar de parecer curiosa o cómica, muestra la realidad de muchas personas en Bogotá, que arrojan basura a la calle sin medir las consecuencias que eso puede tener en temas ambientales o sanitarios y que no reciben ningún tipo de sanción por parte de las autoridades.

Alcaldía se pronunció sobre la viral escena

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, a través de un video informativo, se manifestó acerca del video viral y señaló que dicha acción no está permitida y que cuidar de la ciudad es responsabilidad de todos; esto incluye botar la bsasura en donde corresponde. "Bogotá es nuestra vecindad", escribió la entidad haciendo referencia al infractor disfrazado.