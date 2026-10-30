En muletas: así salió Richard Ríos de su úlitmo partido en Arabia Saudita tras insólita lesión

Hay máxima preocupación en la Selección Colombia debido a la última imagen que llegó desde Arabia Saudita del volante Richard Ríos: el jugador del Al-Ittihad debió abandonar el terreno de juego por una desafortunada acción que le provocó una torcedura en el tobillo.

Además, una vez finalizado el juego, Ríos debió salir del estadio en muletas debido al dolor que presentaba y resta esperar los exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión.

Preocupación en la Selección Colombia por lesión de Richard Ríos

La Selección Colombia enfrentará en noviembre un doble enfrentamiento ante la selección de Chile en el marco de la segunda fecha FIFA del 2026 programada después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; el próximo viernes 13 de noviembre, Colombia recibirá a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las 7:00 p. m., mientras que el martes 17 volverán a enfrentarse en el estadio Nacional de Santiago de Chile con horario aún por confirmar.

Estos partidos le sirven al entrenador Néstor Lorenzo para probar nuevos jugadores, nuevos sistemas de juego y definir un estilo de juego para los próximos partidos oficiales que deba afrontar la selección; por esto, la lesión de Ríos supone un problema, ya que hizo parte del plantel mundialista y ha estado en el proceso de los últimos años.

RELACIONADO Investigan polémica expulsión de Jhon Durán y suspenden temporalmente su sanción

Así fue la lesión de Richard Ríos

La desafortunada jugada en la que Richard Ríos termina lesionado ocurrió apenas a los tres minutos de iniciado el partido entre Abha Club y el Al-Ittihad por la fecha 12 de la liga de Arabia Saudita y que finalizaría 1-1.

En una disputa por el balón, un compañero de Richard le cometió falta a un rival que cayó sobre el tobillo izquierdo del jugador colombiano, que inmediatamente terminó en el piso con un fuerte dolor que lo obligó a salir sustituido entre lágrimas.

La 'tricolor' espera el reporte médico oficial pero todo parece indicar que Ríos no podrá estar presente en los próximos partidos amistosos.