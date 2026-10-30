¿Inpec tendría responsabilidad por feminicidio durante visita conyugal? Esto dicen expertos

Un nuevo caso de feminicidio al interior de un centro penitenciario colombiano sacude la opinión pública y plantea serios cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad que existen al interior de las cárceles del país.

Esto, luego de que la Fiscalía revelara detalles sobre el asesinato de una mujer que fue asfixiada durante una visita conyugal en la Cárcel Modelo de Bogotá el pasado 22 de agosto.

Mujer fue asesinada al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá

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Según la información divulgada, la víctima había sido sometida a un ciclo de violencia durante aproximadamente dos años antes de su muerte. El agresor, quien ya se encontraba condenado por intentar asesinar a su expareja, aceptó los cargos por feminicidio agravado y enfrentará una nueva condena que podría sumar hasta 50 años adicionales a su sentencia actual.

El doctor Francisco Bernate, abogado consultado sobre el caso, señaló que "es increíble que, en un sitio resguardado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, una mujer pierda su vida".

Además, aseguró que se trata de una pérdida de una vida que hubiera podido evitar, considerando que las autoridades conocían los antecedentes de violencia del agresor.

La investigación reveló que el señalado amenazaba a la víctima mediante videollamadas y mensajes de texto desde su celular al interior de la prisión, exigiéndole explicaciones sobre sus actividades.

Cabe mencionar que este escenario no es aislado, en julio de este año, otra mujer fue asesinada en la cárcel de Ibagué por un hombre que ya estaba condenado por el mismo delito de feminicidio, también durante una visita conyugal.

Entre las medidas que deberían implementarse para evitar este tipo de casos, según el especialista están las visitas acompañadas, la supervisión constante en espacios de intimidad y protocolos especiales cuando existen antecedentes de violencia conocidos por las autoridades.

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“Cuando el Estado tiene conocimiento de un ciclo de violencia, de unos antecedentes, y se enfrenta a una alerta de feminicidio, debe tomar todas las medidas”, afirmó Bernate.

Finalmente, el abogado aseguró que el Inpec enfrentará una responsabilidad patrimonial y "será condenada a resarcir a los familiares y allegados de esta mujer".