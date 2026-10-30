Jóvenes que buscan independizarse deben revisar estos costos antes de comprar vivienda

Comprar vivienda propia es una de las decisiones financieras más importantes para quienes comienzan su vida independiente. En Bogotá, las ventas de vivienda de interés social (VIS) crecieron 8,1 % durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según cifras del Observatorio del Hábitat de Bogotá. El comportamiento del mercado vuelve a poner sobre la mesa los retos que enfrentan los jóvenes para acceder a su primer hogar.

¿Qué deben revisar los jóvenes antes de comprar vivienda?

Tener ingresos estables y contar con ahorros para la cuota inicial son dos de los primeros aspectos que debe analizar una persona interesada en adquirir un inmueble. Sin embargo, el presupuesto no puede limitarse al valor de la cuota mensual del crédito.

Los compradores también deben revisar sus gastos habituales, las obligaciones financieras vigentes y su capacidad para responder por una deuda durante varios años. Una cuota que parece manejable al momento de solicitar el préstamo puede convertirse en una carga si no se contemplan otros compromisos económicos.

A esto se suman los costos de escrituración, registro, administración y adecuaciones del inmueble. En algunos casos, especialmente cuando se trata de viviendas nuevas, también es necesario disponer de recursos adicionales para equipar los espacios y dejarlos en condiciones de habitabilidad.

Otro punto fundamental es comparar las opciones de financiación. Los créditos hipotecarios y el leasing habitacional tienen condiciones diferentes, por lo que conviene revisar las tasas de interés, los plazos, los seguros y los requisitos de cada entidad financiera.

¿La vivienda VIS es una alternativa para independizarse?

La vivienda de interés social representa una de las opciones de acceso al mercado inmobiliario para hogares con ingresos limitados. Sus condiciones de precio y los posibles subsidios asociados pueden facilitar la compra, siempre que el interesado cumpla los requisitos establecidos.

En Bogotá, el crecimiento de 8,1 % en las ventas VIS durante los primeros seis meses de 2026 muestra el movimiento de este segmento. No obstante, el aumento de las operaciones no significa que el acceso sea sencillo para todos los jóvenes, pues factores como la capacidad de endeudamiento, el ahorro y la disponibilidad de financiación siguen siendo determinantes.

También han ganado presencia los formatos residenciales compactos, como apartaestudios y viviendas de áreas reducidas. Estas alternativas pueden ajustarse a personas que viven solas o están comenzando una nueva etapa de independencia, aunque es importante revisar la distribución, el área privada, las zonas comunes y las posibilidades de adaptación a futuro.

¿Qué pasa si se compra vivienda como inversión?

Quienes consideran adquirir un inmueble para arrendarlo deben hacer cuentas diferentes. No basta con comparar el precio de compra con el canon mensual esperado: también deben incluir la administración, los impuestos, el mantenimiento, los periodos en los que el inmueble pueda permanecer desocupado y los costos de financiación.

La ubicación, la conectividad, el acceso al transporte público y la cercanía a zonas de empleo o estudio pueden influir en la demanda de arrendamiento, pero no garantizan una rentabilidad determinada ni una valorización automática.

“La compra de vivienda representa una decisión importante para construir patrimonio. Por eso, es fundamental que quienes buscan su primer hogar conozcan sus posibilidades financieras y evalúen las características del inmueble, su ubicación y las condiciones de financiación antes de tomar una decisión”, afirma Javier Rangel, gerente general de Construcciones Planificadas.

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El crecimiento de las ventas VIS en Bogotá refleja el movimiento de un segmento importante del mercado inmobiliario. Para los jóvenes que buscan independizarse, el desafío sigue siendo encontrar una vivienda que se ajuste a sus necesidades sin comprometer su estabilidad económica.