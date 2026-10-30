El papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

El papa León XIV ejerció su derecho al voto en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y envió su papeleta por correo a la ciudad de Chicago, informó este viernes el servicio de prensa del Vaticano. Según la Santa Sede, el pontífice ha participado en los procesos electorales estadounidenses "cada vez que tuvo la oportunidad", manteniendo una práctica constante de participación cívica.

En un comunicado, el Vaticano precisó que el sumo pontífice, quien conserva la ciudadanía estadounidense, remitió su voto anticipadamente en línea con su historial de participación electoral. Las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos están programadas para el próximo 3 de noviembre.

Una participación cívica constante

La Santa Sede también señaló que el papa confirmó haber ejercido su derecho al voto durante los años que residió en Perú, siempre que cumplió con los requisitos establecidos para hacerlo.

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Antes de ser elegido líder de la Iglesia católica, León XIV era conocido como Robert Francis Prevost. El pontífice pasó cerca de dos décadas como misionero y posteriormente como obispo en Perú, país del que también posee la nacionalidad.

Los desacuerdos del papa León XIV con Donald Trump

La confirmación de su participación electoral se conoce meses después de un sonado intercambio de críticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que atrajo la atención internacional.

Las diferencias entre ambos surgieron a raíz de las posturas del papa frente a la política migratoria estadounidense y la estrategia de Washington respecto a Irán. León XIV cuestionó las medidas de endurecimiento contra la inmigración y expresó reparos sobre la guerra contra el país de Oriente Medio.

Por su parte, Trump calificó al pontífice de "débil" frente al crimen y de ser "terrible" en materia de política exterior. En respuesta, el papa aseguró públicamente que "no tiene miedo" del mandatario estadounidense.