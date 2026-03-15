Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 15 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 15 de 2026
08:57 p. m.
08:57 p. m.
- Basuras, comercio desbordado y prostitución: el oscuro panorama que hoy golpea las playas de Santa Marta
- Las fórmulas vicepresidenciales entran en escena: así respondieron sobre sus propuestas y el rumbo del país
- Una identidad falsa y un pasado oculto: testimonios revelaron detalles del falso accidente de una madre y su bebé