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Comenzó la noche de los Óscar 2026 en Hollywood con humor, estrellas y primeros premios

La ceremonia número 98 de los Premios de la Academia arrancó con el monólogo del comediante Conan O’Brien y el primer galardón de la noche.

Ganadores de los Premios Óscar 2022
Foto: AFP

AFP

marzo 15 de 2026
06:55 p. m.
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La gala de los Premios Óscar 2026 comenzó este domingo en Hollywood, en una de las noches más esperadas de la industria del cine. Tras el tradicional paso de las celebridades por la alfombra roja, el comediante Conan O’Brien, anfitrión de la ceremonia, dio inicio al evento con un monólogo cargado de humor y referencias a las películas nominadas.

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Durante su intervención, O’Brien bromeó con el actor Timothée Chalamet, nominado a mejor actor por su papel en Marty Supreme, quien recientemente generó polémica por comentarios sobre la relevancia del ballet y la ópera. El presentador hizo un chiste sobre la estricta seguridad del evento, diciendo en tono irónico que existía preocupación por “ataques de las comunidades de la ópera y el ballet”, lo que provocó risas en el público.

Las cámaras también mostraron a Kylie Jenner, pareja de Chalamet, quien no desfiló por la alfombra roja pero asistió a la ceremonia con un vestido rojo brillante.

El primer premio de la noche

La actriz Amy Madigan, de 75 años, ganó el primer premio de la noche gracias a su papel como la siniestra tía Gladys en la película de terror Weapons. Al recibir la estatuilla, celebró con entusiasmo y destacó la diferencia entre esta nominación y la que tuvo hace cuatro décadas.

“Lo que es diferente ahora es que tengo este pequeño hombre dorado”, dijo mientras admiraba su premio.

Alfombra roja y favoritos

Entre los momentos destacados de la alfombra roja estuvo Kate Hudson, nominada a mejor actriz por Song Sung Blue. La actriz apareció con un vestido estilo sirena y recordó que su primera nominación al Óscar fue hace más de 20 años por Almost Famous.

También desfilaron figuras del cine internacional. El director brasileño Kleber Mendonça Filho, cuyo filme The Secret Agent compite en varias categorías, aseguró que la ceremonia representa “la culminación de un tiempo muy intenso y lleno de alegría”.

Por su parte, el actor sueco Stellan Skarsgård, protagonista de Sentimental Value, describió su papel como “uno de los mejores” de su carrera.

En la carrera por el premio a mejor actriz, Jessie Buckley figura entre las favoritas por su interpretación en Hamnet, una película centrada en la esposa de William Shakespeare y su experiencia con la maternidad. La actriz calificó la noche como “abrumadora” y recordó que nunca imaginó que algún día estaría nominada.

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La ceremonia número 98 de los Premios Óscar continúa con la expectativa por conocer a los ganadores de las principales categorías, entre ellas mejor película, mejor actor y mejor actriz.

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