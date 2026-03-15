¿Radamel Falcao podrá jugar vs. Atlético Nacional? Se filtró la decisión

Millonarios y Atlético Nacional, después de lo sucedido en la Copa Sudamericana, volverán a enfrentarse.

El partido será el martes 17 de marzo de 2026, a las 8:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y será válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026 I.

Radamel Falcao García no ha podido estar disponible en los partidos en los que Millonarios enfrentó a Cúcuta Deportivo y a Boyacá Chicó. En consecuencia, los hinchas se han preguntado si podrá entrar en convocatoria vs. Atlético Nacional.

Y, en medio de esa coyuntura, en las últimas horas se filtró la decisión que se habría tomado. ¿Cuál es?

Radamel Falcao García no estará en el Millonarios vs. Atlético Nacional

En las últimas horas, Mariano Olsen, el periodista de Win Sports, aseguró que Radamel Falcao García no alcanza a recuperarse antes del partido vs. el 'verde paisa'.

"Radamel Falcao García no estaría disponible en Millonarios para el juego vs. Nacional, el martes, a las 8:30 de la noche, en El Campín", comenzó escribiendo en X.

"Es probable que el delantero regrese a la convocatoria vs. Once Caldas, el sábado, a las 6:20 de la tarde, en Manizales", añadió.

¿Cómo llegan Millonarios y Atlético Nacional al partido de la Liga BetPlay 2026 I?

En el campeonato local, Millonarios y Atlético Nacional están viviendo realidades diferentes.

Con 10 partidos jugados, el 'verdolaga' está en la cima de la Liga BetPlay 2026 I con 24 puntos.

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En su último encuentro, Atlético Nacional venció 2-0 a Llaneros, en el Atanasio Girardot, con goles de Mateus Uribe y Eduard Bello.

Mientras tanto, Millonarios está en la casilla 11 de la Liga BetPlay 2026 I con 14 puntos.

El 'albiazul', en su partido correspondiente a la fecha 11, enfrentó a Boyacá Chicó en Tunja y cayó 2-1.