OPS alerta sobre la transmisión sostenida de la fiebre amarilla en Sudamérica

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica que es endémica en zonas tropicales de África, América Central y Sur América.

Según la OPS, esta es una enfermedad de alto impacto y amenaza para la seguridad sanitaria global por lo que varias de las epidemias registradas se producen cuando las personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas, con alta densidad de mosquitos y donde la mayoría de la población no cuenta con ninguna inmunidad.

Cifras de la organización, desde 1970 la fiebre amarilla ha resurgido como una amenaza para la salud ya que la enfermedad es endémica en regiones de 13 países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela al causar brotes y muertes.

Alerta epidemiológica en Sudamérica

La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica en la que se ha advertido sobre la transmisión sostenida de la fiebre amarilla en la región, pues en 2026 los casos se siguen registrando con detección en áreas más allá de los focos de transmisión en la cuenca amazónica.

“Desde septiembre de 2024 se han notificado casos de fiebre amarilla en áreas donde no se habían registrado previamente en la región, incluidos algunos fuera de la Amazonía”, explicó la organización.

Por esto, la OPS ha hecho un llamado a fortalecer la vigilancia, intensificar las campañas de vacunación en poblaciones en riesgo y tomar medidas para los viajeros. Así mismo, se insta a reforzar la detección temprana por parte de los servicios de salud, el manejo clínico oportuno en los casos graves y mantener las reservas de las vacunas.

Según cifras, en 2025 se notificaron 346 casos confirmados de fiebre amarilla con 143 fallecimientos en siete países de la región: Bolivia (8 casos, 2 defunciones), Brasil (120 casos, 48 defunciones), Colombia (125 casos, 46 defunciones), Ecuador (11 casos, 8 defunciones), Guyana, Perú (49 casos, 19 defunciones) y Venezuela (32 casos, 19 defunciones).

Así mismo, se registró que durante las primeras siete semanas del 2026 se han confirmado 34 casos y 15 fallecimientos en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

Nuevas zonas con casos detectados

Desde finales de 2025 se han detectado casos humanos en zonas donde no había antecedentes recientes de transmisión y que antes no se consideraban de riesgo, como el estado de São Paulo en Brasil y el departamento de Tolima en Colombia.

La presencia de casos cerca de áreas urbanas incrementa la posibilidad de transmisión urbana, en la que el virus pasa de persona a persona a través del mosquito Aedes aegypti, lo que podría generar brotes de rápida propagación.

Ante el aumento de contagios, la alta letalidad registrada (41 % en 2025) y la aparición de casos en nuevas zonas, la OPS mantiene el riesgo para la salud pública en las Américas en un nivel alto.