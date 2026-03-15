Basuras, comercio desbordado y prostitución: el oscuro panorama que hoy golpea las playas de Santa Marta

Las imágenes de basuras acumuladas en las playas de Santa Marta se han vuelto virales en los últimos días y han generado una fuerte reacción entre ciudadanos, turistas y empresarios del sector turístico.

Lo que muestran los videos y fotografías contrasta con la imagen que históricamente ha promocionado la ciudad ante el mundo.

Durante años, Santa Marta ha sido presentada como un destino paradisíaco. En las postales turísticas aparecen las playas frente a la Sierra Nevada, los atardeceres sobre el mar y los paisajes que le han dado el título de “la bahía más linda de América”. Sin embargo, las denuncias recientes muestran una realidad muy distinta.

Basuras acumuladas en la arena, deterioro ambiental, denuncias de prostitución y una presencia creciente de comercio informal sin control hacen parte del panorama que hoy preocupa a distintos sectores.

¿Qué está pasando con las playas de Santa Marta?

Desde el sector turístico advierten que las playas son el principal motor de visitantes para la ciudad y que cualquier afectación a estos espacios impacta directamente la economía local.

Así lo expresó Omar García, presidente de Cotelco Magdalena, quien señaló que existe preocupación por algunas situaciones que se estarían presentando en estas zonas.

Las diferentes playas, malecones y bahías que cuenta Santa Marta son el principal atractivo para las familias y los turistas. Por eso nos preocupa que se esté presentando algún tipo de situación con el tema de la prostitución.

Pero el problema no se limita únicamente a las denuncias relacionadas con esta actividad. Según distintos reportes, también se estaría registrando un comercio informal desbordado que ocupa gran parte de las zonas de playa.

¿Cuáles son las infracciones más comunes cometidas en las playas de Santa Marta?

Incluso, según denuncias, algunos vehículos estarían recogiendo turistas directamente en las calles de la ciudad para trasladarlos de manera informal hacia las playas.

Uno de esos casos quedó evidenciado en un bus que, de acuerdo con las denuncias, sería utilizado para transportar visitantes sin regulación hacia estas zonas turísticas, donde luego se encuentran con un escenario marcado por la presencia masiva de vendedores informales.

La Policía de Turismo reconoce que la situación genera intervenciones frecuentes por parte de las autoridades, principalmente por incumplimiento de las normas que regulan el uso de las playas. Así lo explicó la teniente Darlin Galvis, de la Policía de Turismo:

Usualmente los comparendos que se hacen en la playa son por no cumplir el decreto. El decreto que tenemos acá en la ciudad de Santa Marta de las playas. Otras veces son por consumo o entre ellos pelea.

Informalidad laboral: la realidad que se vive en las playas de Santa Marta

Sin embargo, detrás de esta problemática también aparece una realidad estructural que afecta a gran parte del país: la informalidad laboral.

En el departamento del Magdalena, el número de trabajadores informales supera ampliamente al de quienes cuentan con empleo formal. Ante la falta de oportunidades laborales, muchas personas terminan buscando sustento económico en las playas, lo que incrementa la presencia de vendedores, servicios improvisados y actividades que no siempre están reguladas.

Desde el gremio de los llamados carperos, quienes alquilan carpas o sillas a los visitantes en la arena, aseguran que la situación también responde a la falta de respaldo institucional.

No hemos tenido ningún apoyo de ninguna entidad, por decir así, ni gobernación ni alcaldía. Trabajamos con nuestros propios lectores.

No obstante, desde el Instituto Distrital de Turismo (Indetur) aseguran que sí se han adelantado esfuerzos para intentar ordenar la actividad en las playas, aunque reconocen que se trata de una problemática compleja. Esto indicó Karen Hernández, vocera de la entidad:

Hay un tema cultural enquistado. Hay una historia muy poco favorable hacia el ordenamiento que le queremos dar. Pero se han utilizado algunas estrategias bajo la concertación.

¿Por qué las playas de Santa Marta pueden lucir sucias?

A todo esto se suma otro factor que agrava el panorama: la contaminación ambiental.

Expertos advierten que parte de los residuos que terminan en las playas estarían relacionados con vertimientos de aguas residuales y desechos sólidos que llegan al mar a través del río Manzanares, una situación que también estaría afectando la calidad del agua y el ecosistema costero.

El ambientalista Harold Estrada explicó que la contaminación no solo proviene de la actividad en la arena, sino también de lo que ocurre río arriba.

Relacionadas con la contaminación de las playas en la orilla de Santa Marta. Asociadas a los vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos que se le están aportando al río Manzanares.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que continúan adelantando acciones para intentar controlar la situación y recuperar el orden en estos espacios.