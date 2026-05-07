Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 5 de julio de 2026

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Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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julio 05 de 2026
08:43 p. m.
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  • La Contraloría General de la República presentó un estudio que advierte que Colombia todavía tiene importantes desafíos para modernizar sus capacidades militares y responder a los nuevos métodos utilizados por los grupos armados ilegales.
  • El equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuestionó la aprobación de documentos CONPES y CONFIS que comprometen cerca de 13 billones de pesos para proyectos del sector Defensa.
  • Abelardo de la Espriella confirmó que el 7 de agosto, tras su posesión, firmará un decreto para la creación de bloques de defensa en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
  • En diálogo con Noticias RCN, el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, aseguró que durante el proceso de empalme encontraron una contratación que será revisada una vez asuma oficialmente el cargo y se refirió al fracking.
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