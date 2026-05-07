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Misiones internacionales empiezan a retirarse de Venezuela tras 11 días de los terremotos

Se cumplen 11 días de los terremotos que sacudieron con fuerza Venezuela y que dejan ya más de 3.300 personas muertas.

Noticias RCN

julio 05 de 2026
08:09 p. m.
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Se cumplen 11 días de los terremotos que sacudieron con fuerza Venezuela y que dejan ya más de 3.300 personas muertas, según datos oficiales.

En La Guaira, una de las zonas más afectadas, los habitantes tienen miedo y sienten incertidumbre frente a la retirada de las misiones de ayuda internacional que han llegado de países como Colombia, España, Alemania, Inglaterra, Perú, entre otros.

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Algunos enviados de países como Catar, Palestina, México y El Salvador aún están en territorio venezolano, pero su retirada es inminente. La preocupación de los sobrevivientes radica en la desconfianza que sienten hacia el régimen y las fuerzas bolivarianas.

Sobrevivientes siguen buscando a sus seres queridos

Entretanto, muchos siguen buscando a sus familiares entre los escombros, con la esperanza de encontrar vida tras la tragedia.

El eco del desastre sigue retumbando en cada esquina de La Guaira. En donde antes había hogares, hoy solo queda el peso de la incertidumbre y la destrucción.

Los sobrevivientes recorren pasillos de hospitales y las morgues con el objetivo de encontrar noticias sobre sus seres queridos. Además, piden ayuda para seguir la búsqueda entre los escombros, pues no tienen las herramientas no la maquinaria necesaria para hacerlo.

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Empresarios, médicos y deportistas han juntado esfuerzos para ayudar a las personas afectadas.

Aumenta número de muertos en Venezuela

Según las cifras más recientes del régimen venezolano, la cifra de fallecidos por la tragedia aumentó a 3.342.
Asimismo, se reportan 16.470 personas heridas y 17.345 damnificados.

Las consecuencias del doble terremoto continúan siendo visibles, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas, donde se concentra gran parte de la destrucción causada por los sismos.

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