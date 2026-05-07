Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 5 de julio de 2026

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julio 05 de 2026
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  • Crece la polémica por el gran número de nombramientos de notarios en los últimos días. Notarios de carrera piden al gobierno electo revisar las designaciones.
  • En Casanare descubrieron que las disidencias de las Farc fabrican termos bomba y en el sur de Cesar el ELN se grabó instalando cilindros con explosivos en medio de las vías.
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