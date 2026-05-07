Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 5 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 05 de 2026
01:52 p. m.
01:52 p. m.
- Un documento del equipo de empalme revela ocho alertas planteadas por José Manuel Restrepo sobre las finanzas y el funcionamiento del Estado.
- Crece la polémica por el gran número de nombramientos de notarios en los últimos días. Notarios de carrera piden al gobierno electo revisar las designaciones.
- En Casanare descubrieron que las disidencias de las Farc fabrican termos bomba y en el sur de Cesar el ELN se grabó instalando cilindros con explosivos en medio de las vías.