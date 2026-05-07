Vacaciones sin pantallas: ¿cuál es la importancia de que los pequeños se desconecten?

Las vacaciones escolares suelen cambiar por completo la rutina de las familias. Mientras los niños tienen más tiempo libre, muchos padres deben mantener sus jornadas laborales y encontrar alternativas de cuidado que vayan más allá de las pantallas, los videojuegos o los dispositivos móviles.

En ese contexto, el Jardín Infantil Stanford anunció ‘Summer Camp 2026: Play Your Power’, un programa vacacional orientado a niños entre los 12 meses y los 6 años.

La iniciativa plantea actividades diseñadas para incentivar el juego, la exploración, la actividad física y el desarrollo de habilidades sociales durante tres semanas.

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Una alternativa para aprovechar el tiempo libre

El programa contempla experiencias adaptadas según la edad de los participantes. Para los niños entre los 12 meses y los 3 años, las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Jardín Infantil Stanford, bajo una metodología enfocada en la primera infancia.

En esta etapa, la programación busca estimular la exploración sensorial, la creatividad, la comunicación, la motricidad y la interacción con otros niños. Las dinámicas están planteadas como espacios de juego guiado, en los que los menores pueden descubrir objetos, resolver pequeños retos y fortalecer habilidades emocionales y sociales en ambientes seguros.

"La infancia necesita experiencias reales. Los niños aprenden cuando juegan, exploran, se relacionan con otros y descubren el mundo a través de sus sentidos. Por eso diseñamos un programa donde cada actividad tiene un propósito formativo, pero siempre desde la diversión", explican desde la institución.

Para los niños de mayor edad, la programación será desarrollada por los equipos de preescolar del Colegio Colombo Gales y el Colegio Mayor de los Andes, instituciones de calendario B vinculadas al grupo educativo. El Jardín Infantil Stanford participará como aliado en la divulgación y el acompañamiento a las familias.

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Deporte, retos y salidas para fortalecer nuevas habilidades

El campamento incluirá propuestas de actividad física, trabajo colaborativo, arte, creatividad y exploración al aire libre. Entre las actividades previstas se encuentran juegos tradicionales, deportes de campo, bádminton, vóley, kickball, relevos, circuitos de BMX y skate, retos de precisión y ejercicios de coordinación.

La programación también contempla experiencias acuáticas, circuitos de aventura, actividades inspiradas en dinámicas tipo Boy Scout y salidas pedagógicas a diferentes parques. En estos espacios, los participantes podrán realizar jornadas de escalada, exploración, juegos grupales y actividades recreativas.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue revisado y editado por un periodista de Noticias RCN.