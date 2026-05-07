Nueva estafa por WhatsApp: así están robando cuentas con falsas ofertas de empleo

Las falsas ofertas de empleo se han convertido en una nueva herramienta utilizada por delincuentes para engañar a quienes buscan trabajo.

La Secretaría Distrital de Seguridad emitió una alerta sobre esta modalidad de estafa, en la que los criminales realizan llamadas por WhatsApp o desde números desconocidos para captar la atención de las víctimas y, posteriormente, tomar el control de sus cuentas.

Según la entidad, los casos conocidos han permitido identificar un mismo patrón de actuación.

¿Cómo funciona esta nueva modalidad de estafa?

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad y el Centro Cibernético de la Policía de Bogotá, los delincuentes realizan llamadas aleatorias desde números desconocidos.

Cuando la persona responde, escucha un mensaje grabado con frases como:

Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp" o simplemente "Agrégame a WhatsApp.

Con este tipo de mensajes buscan despertar el interés, especialmente de quienes están buscando empleo, para que inicien una conversación por la aplicación de mensajería.

A partir de ese momento comienzan a utilizar técnicas de ingeniería social para generar confianza y hacer creer a la víctima que participa en un supuesto proceso de selección laboral.

¿Cómo terminan robando la cuenta de WhatsApp?

Una vez logran establecer contacto con la víctima, los estafadores empiezan a solicitar información personal, financiera o bancaria.

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Posteriormente, envían un supuesto código de verificación argumentando que es necesario para validar la identidad o continuar con el proceso de contratación. El problema ocurre cuando la persona comparte ese código.

Según la Secretaría de Seguridad, al entregar esa información los delincuentes pueden tomar el control de la cuenta de WhatsApp. Ya con el acceso a la aplicación, los criminales suelen hacerse pasar por la víctima para solicitar dinero a familiares y amigos, cometer nuevas estafas e incluso realizar extorsiones utilizando la identidad de la persona afectada.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

Ante esta modalidad de fraude, la Secretaría Distrital de Seguridad entregó una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños:

Desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que ofrezcan empleo sin haber participado previamente en un proceso de selección.

No agregar a WhatsApp números desconocidos que contacten mediante este tipo de mensajes.

No suministrar información personal, bancaria o financiera a personas cuya identidad no pueda verificarse plenamente.

Nunca compartir códigos de verificación que lleguen por mensaje de texto o por aplicaciones de mensajería, ya que son personales e intransferibles.

Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp para fortalecer la seguridad de la cuenta.

¿Qué hacer si es víctima de esta estafa?

Las autoridades recordaron que cualquier hecho delictivo o comportamiento que afecte la convivencia puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123.