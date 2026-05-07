Partido de México e Inglaterra sufre cambio de última hora: esta fue la razón

El crucial encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra, programado originalmente para iniciar a las 7 de la noche (hora en Colombia), ha sufrido un retraso oficial de una hora debido a las severas condiciones climáticas y la constante actividad eléctrica que castiga las inmediaciones del Estadio Azteca.

Tras una tarde de intensas precipitaciones aisladas, una furiosa tormenta con fuertes descargas atmosféricas azotó el sur de la Ciudad de México, activando de inmediato los estrictos protocolos de seguridad de la FIFA.

El organismo rector determinó de manera drástica reprogramar el pitazo inicial para las 8:00 p.m., priorizando la integridad física de los futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores del recinto y los miles de aficionados presentes.

El protocolo por tormenta eléctrica entra en acción

De acuerdo con el reglamento de competencia de la FIFA, la caída de lluvia por sí sola no suele ser un factor suficiente para posponer o interrumpir la celebración de un compromiso de esta magnitud. Sin embargo, el escenario cambia radicalmente ante la amenaza latente de rayos. Las autoridades ordenaron resguardar de inmediato a periodistas, personal de organización y a los fanáticos que ya se encontraban en las explanadas interiores de las instalaciones.

Las normativas estipulan que, una vez detectada una descarga eléctrica en un radio de riesgo, se debe abrir una ventana de espera; si la actividad eléctrica se reanudará, el conteo de seguridad vuelve a comenzar desde cero.

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Este mismo dolor de cabeza meteorológico ya lo había experimentado la Selección Mexicana durante su choque ante Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, donde el arranque también se vio severamente mermado por las condiciones del cielo.

Este enfrentamiento representa el partido número 92 de la justa mundialista y, significativamente, marcará el cierre definitivo de las actividades de la Copa Mundial en territorio nacional, tras haber albergado 13 partidos divididos entre Guadalajara, Monterrey y la capital mexicana.

El combinado azteca buscará hacer valer su histórica condición de local en el mítico césped del coloso, mientras que el representativo de los Tres Leones saldrá decidido a romper su maldición histórica en un escenario donde no pisaban en un torneo oficial desde el icónico partido de la "Mano de Dios" en 1986.

El ganador de esta dramática llave avanzará a los cuartos de final, donde ya espera la sorpresiva selección de Noruega en la ruta hacia la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey.