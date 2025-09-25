CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 25 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:01 p. m.
  • Crece el escándalo por el nombramiento que pretendía hacer el gobierno de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. Ahora resulta que la fundación San José le retiraría el título como contadora pública; recordemos que extrañamente lo recibió sin presentar las pruebas Saber Pro.
  • Aumenta la tragedia en Barranquilla por la intoxicación masiva causada por un licor ilegal. Ya son once las víctimas mortales, 14 personas más permanecen hospitalizadas, diez de ellas en delicado estado de salud.
  • Hablamos de la infiltración en el Ejército. Recordemos que fueron capturados dos militares y una mujer que supuestamente se hacía pasar por capitán; según la investigación, accedieron a información secreta que habría beneficiado al Tren de Aragua.
