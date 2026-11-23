Un conmovedor mensaje ha sido compartido por el chef Nicolás de Zubiría, quien dio a conocer la desgarradora noticia de la pérdida de una de las integrantes más queridas por su círculo más cercano.

El reciente post del hombre ya ha generado decenas de reacciones con las que sus fanáticos le hicieron saber su compañía en los complicados momentos que su familia y él se encuentran atravesando actualmente.

¿Qué le pasó al chef Nicolás de Zubiría?

El reconocido chef dio a conocer su nostalgia al despedir a ‘Juanufla’. Se trata de una de sus mascotas que logró llamar la atención de sus seguidores al ser protagonista en varias de las publicaciones del cocinero.

Tras 13 años de compañía, la canina fue considerada por el chef como “la primera hija de la casa” al llegar al hogar del hombre y su compañera sentimental. Pese a que no detalló las causas detrás de la despedida del animal, el famoso dio a conocer su nostalgia y agradecimiento por el paso del Bulldog Francés en su casa.

“Descansa en paz mi Juanufla. En esta casa te amamos y todos los días con todo nuestro corazón y no nos cabe duda de que así lo hiciste tú también. Fuiste el perro perfecto. Empezaste esta familia, la primera hija de la casa. Nos enseñaste a ser muy responsables y estar pendientes de algo más que solo nosotros”, aseguró el chef.

Además, en el post, el hombre compartió sentidas fotografías de la adorable mascota en compañía suya, junto a su esposa y durante el nacimiento de sus hijos.

“En todos los momentos más importantes de esta familia, en los últimos 13 años, siempre estuviste ahí. Nos vas a dejar un hueco enorme, pero nos quedamos siempre con los mejores recuerdos y ese bacaneo tuyo. Gracias por tanto, Juana. Descansa en paz, gordita. Te vamos a recordar siempre con mucha alegría, así como la que nos diste”, finalizó el chef.

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Participantes de MasterChef lamentaron la pérdida

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer ya que su publicación se llenó de comentarios en donde decenas de usuarios lamentaron la pérdida de la tierna mascota que era famosa en el perfil del cocinero.

Este fue el caso de Luciano D’Alessandro, Robert Farah, Julieta Piñeres, Marcela Carvajal, entre otros famosos, quienes dieron fuerza al juez de la competencia culinaria.