El próximo martes 24 y miércoles 25 de noviembre, Millonarios e Independiente Santa Fe, respectivamente, jugarán en condición de local por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II; los 'embajadores' recibirán a Atlético Bucaramanga mientras que los 'cardenales' a Once Caldas; ambos clubes buscarán su primera victoria.

Uno de los temas que más ha preocupado a los equipos capitalinos durante el segundo semestre del 2026 es el estado del terreno de juego de El Campín debido a la cantidad de conciertos que se han llevado a cabo en el máximo escenario deportivo de los bogotanos; semanas atrás, Santa Fe debió trasladarse al vecino municipio de Mosquera para jugar como local y Millonarios debió aplazar uno de sus partidos cuando todos los hinchas ya estaban dentro del estadio.

Así quedó el terreno de juego de El Campín tras concierto de vallenato: Sencia entregó reporte

A raíz de los inconvenientes mencionados anteriormente, Sencia, la empresa encargada de administrar El Campín, se comprometió a entregar reportes que detallaran todo lo relacionado al montaje y desmontaje del escenario de cualquier evento que se realizara, además de asegurar una mejoría en el estado del terreno de juego.

El pasado 21 de noviembre, se realizó el concierto 'Juntos de Nuevo' en El Campín, donde se reunieron algunos de los máximos exponentes de la música vallenata y Sencia entregó el respectivo informe de cara a los partidos que se jugarán durante la semana.

En el comunicado, informaron que, una vez finalizado el concierto, inició el desmontaje del escenario y, después de 6 horas, se retiró todo lo referente a la protección de la cancha; "Una vez despejada la cancha, el equipo agronómico inició las labores de corte, aireación y descompactación", comunicaron.

El domingo 22 de noviembre se completó el 100% del desmontaje del concierto y, según las imágenes publicadas, la grama está lista para recibir los encuentros deportivos.

El Campín recibirá cuatro partidos en cinco días

La gramilla de El Campín será evaluada tras una importante seguidilla de partidos que recibirá el estadio durante los próximos días; el martes 24, miércoles 25, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, Millonarios y Santa Fe jugarán las fechas 2 y 3 de los cuadrangulares finales.