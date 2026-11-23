Las autoridades reportaron el asesinato de cuatro personas en zona rural del municipio de Barbosa. Los hechos ocurrieron en la vereda San Eugenio, en un billar del sector conocido como El Eco.

De acuerdo con las primeras informaciones las víctimas son una mujer y tres hombres. Una quinta persona resultó con heridas de gravedad y está siendo atendida en el hospital local. Por la complejidad de las lesiones sería trasladado a Medellín.

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Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades y se desconocen las circunstancias exactas del ataque y los autores.

En Barbosa habrá consejo de seguridad tras masacre de cuatro personas

Este hecho violento preocupa a la comunidad debido a que la semana pasada también en el municipio se registraron tres homicidios en casos aislados.

El alcalde de Barbosa convocó un consejo de seguridad en el municipio para analizar la situación y coordinar acciones frente a la escalada de violencia.