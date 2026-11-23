Nvidia anunció este lunes 23 de noviembre la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente, días después de su renuncia en medio de un escándalo de relaciones extramatrimoniales, presunto espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de la empresa.

El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

Harvey Jones, presidente del consejo de administración, afirmó que Huang "es la persona correcta para dirigir Nvidia" y que su retorno responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Luego de conocerse el reintegro, el índice Nasdaq subió más de 6% en las primeras operaciones.

"Felicitaciones a Jensen": Trump

En una publicación de Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el Gobierno estadounidense no tiene motivos para creer que el regreso de Huang suponga un riesgo para la seguridad nacional y que no tenía pruebas de que haya participado en ninguna conducta ilegal.

"El país necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la compañía, sino también de la economía estadounidense (...) El fiscal general de Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno estadounidense no cuenta con pruebas de que Jensen haya participado en alguna conducta ilegal", escribió Trump.

El mandatario instó a Nvidia a que siga investigando el cumplimiento por parte de la empresa de los controles de exportación estadounidenses para garantizar que está en línea con sus obligaciones de proteger la seguridad nacional.

¿Por qué había renunciado Jensen Huang a su cargo en Nvidia?

El 12 de noviembre Huang renunció a su cargo luego de que se conociera una relación extramarital que sostuvo con una mujer china que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que es espía.