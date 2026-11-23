2.934 vacantes se encuentran disponibles en Bogotá con postulación presencial y virtual en diferentes sectores económicos. Por medio de la estrategia ‘Talento Capital’, 181 ofertas estarán enfocadas en personas sin experiencia mientras que 365 buscan a personas mayores de 50 años.

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Ofertas de empleo en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se encuentran tras la búsqueda de personas interesadas en las 2.934 ofertas de empleo de las cuales 1.234 están publicadas a través del Servicio Público de Empleo con postulación virtual.

Estas contemplan oportunidades para personas con diferentes perfiles profesionales y niveles de formación: 273 están dirigidos a personas con discapacidad, 116 a perfiles profesionales, 181 para personas sin experiencia, 365 están dirigidos a mayores de 50 años, 531 a jóvenes entre los 18 y 28 años y 560 priorizan la vinculación laboral de mujeres.

Según la Alcaldía de Bogotá, una misma vacante puede estar dirigida a personas que pertenezcan a varios de los grupos poblacionales mencionados.

Algunas de las vacantes que se encuentran disponibles son: ingeniero(a) biomédico(a), médico(a) especialista en salud ocupacional, optómetra – especialista en salud ocupacional, fisioterapeuta de rehabilitación cardiaca, tecnólogo(a) en atención prehospitalaria, auxiliar de enfermería, profesional en seguridad de la información, profesional devops, ingeniero(a) eléctrico(a) senior, profesional ciso, entre otras profesiones.

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo en Bogotá?

El primer paso es registrarse en la página www.serviciodeempleo.gov.co en donde los interesados tendrán que completar la información de su hoja de vida y aplicar a las vacantes que sean de su interés.

El martes 24 de noviembre se realizará una feria en la calle 59 #13-33, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., con 300 puestos de trabajo para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción, conductores(as) con licencia C2 o C3.

Este mismo día se realizará otra en la carrera 13 # 27-00, local 177, en donde estarán disponibles 200 puestos de trabajo para agentes de control aeroportuario, entre otros. El miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo una jornada de empleo con 200 puestos de trabajo en el salón comunal del barrio Suramérica, ubicado en la calle 28 sur #4-24, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

El jueves 26 de noviembre se realizará una feria de empleo para mujeres en el Parque de la sede de la Alcaldía Local de Kennedy, calle 41 Bis sur #78J-02, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.