Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 26 de enero de 2026
Noticias RCN
enero 26 de 2026
09:10 p. m.
- ¿Qué hacer con la extorsión en el país? un delito que parece no tener fin. En Bogotá, delincuentes asesinaron a un hombre frente a su hijo de 4 años porque su jefe no accedió al pago de los criminales. Un mes después los responsables fueron capturados y enviados a la cárcel, pertenecían a la banda Satanás.
- El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció medidas de choque para combatir las extorsiones que están haciendo desde la Cárcel de Cómbita a habitantes de El Salvador, denunciadas por el presidente Nayib Bukele.
- Se voló alias Richard de un centro de detención transitorio de Neiva junto a otros seis delincuentes. El disidente de las Farc está señalado de cometer un atentado terrorista que dejó dos muertos.
- Aunque la tormenta invernal ya pasó por Estados Unidos, las autoridades siguen en alerta por el frente frío ártico, al menos 250 millones de personas están afectadas y 21 han perdido la vida.