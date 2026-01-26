CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 26 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Qué hacer con la extorsión en el país? un delito que parece no tener fin. En Bogotá, delincuentes asesinaron a un hombre frente a su hijo de 4 años porque su jefe no accedió al pago de los criminales. Un mes después los responsables fueron capturados y enviados a la cárcel, pertenecían a la banda Satanás.
  • El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció medidas de choque para combatir las extorsiones que están haciendo desde la Cárcel de Cómbita a habitantes de El Salvador, denunciadas por el presidente Nayib Bukele.
  • Se voló alias Richard de un centro de detención transitorio de Neiva junto a otros seis delincuentes. El disidente de las Farc está señalado de cometer un atentado terrorista que dejó dos muertos.
  • Aunque la tormenta invernal ya pasó por Estados Unidos, las autoridades siguen en alerta por el frente frío ártico, al menos 250 millones de personas están afectadas y 21 han perdido la vida.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 26 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 26 de enero de 2026

Valle del Cauca

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 25 de enero de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

El Debate de la Gente muestró cómo los candidatos conformarían un gabinete conjunto

En un ejercicio inédito, los aspirantes tuvieron que conformar un gabinete ideal, asignando a sus compañeros en diferentes ministerios.

Bogotá

Bogotá abre inscripciones para validar el bachillerato en 2026: así funciona la ‘Matriculatón’

Bogotá abre cupos gratuitos para validar y terminar el bachillerato en 2026. Conozca fechas, horarios y puntos de la ‘Matriculatón’ del IPES y la SED.

Cannabis

Consumo de cannabis medicinal en Colombia creció 35 %: cifras y tendencias para 2026

Donald Trump

Donald Trump advirtió a Venezuela con un "segundo ataque militar mucho más grande"

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido