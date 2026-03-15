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¿Habla en serio? Westcol confesó su intención de meterse en la política

El reconocido streamer antioqueño habló sobre la posibilidad de lanzarse a cargos de elección popular.

Westcol streamer
FOTO: @westcol - IG

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
12:37 p. m.
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En las pasadas elecciones legislativas, uno de los temas que más se movió en la agenda política fue la participación de influencers y creadores de contenido que buscaban llegar al Congreso de la República, aunque los más mediáticos terminaron quemándose.

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Sin embargo, algunos nombres polémicos terminarán ocupando algunos de los escaños, razón por la cual se abrió una puerta de cara a próximas elecciones. Ante esto, uno de los nombres más virales de Colombia manifestó su interés de lanzarse a un cargo como la Alcaldía de Medellín.

Westcol y su intención de ser alcalde

En medio de una reciente trasmisión en directo, Westcol confesó que le gustaría ser alcalde de su ciudad, resaltando que no tendría intereses económicos de por medio. "Me gustaría ser alcalde, primero porque no necesito el dinero de la gente, yo ya tengo plata. Segundo, a mí no me han funado por robar, siempre he sido una persona correcta".

El streamer antioqueño dejó claro que es una decisión que tiene pensada a futuro y no en el corto plazo. "Yo lo único que les digo es que en unos años yo voy a ser alcalde de esta ciudad, pero tranquilos. Ustedes relájense".

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Aunque su declaración generó reacciones divididas en redes sociales, es bien sabido que Westcol suele entregar declaraciones controversiales sin estar hablando en serio, por lo que habrá que ver si en el futuro sigue en firme este supuesto deseo de llegar a la Alcaldía.

Luis Fernando Villa, su nombre de pila, es un ciudadano de 25 años que además de ser creador de contenido es un empresario con actividad comercial en Colombia y Estados Unidos. Tiene una productora musical (W Sound), discotecas, restaurantes (uno con sede en Miami), productos de su marca personal como gorras y alquiler de autos de lujo.

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