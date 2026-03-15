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Decisión de ÚLTIMA HORA con James Rodríguez antes del partido entre Whitecaps vs. Minnesota

El '10' de la Selección Colombia todavía no ha debutado con su nuevo club.

Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
03:15 p. m.
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Este domingo 15 de marzo de 2026, a partir de las 3:30 de la tarde (hora de Colombia), el Minnesota, equipo de James Rodríguez, jugará una nueva fecha de la MLS.

Su rival será el Vancouver Whitecaps, en el estadio BC Place, que tiene una capacidad para 54.000 espectadores.

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Minnesota está en la onceava posición de la MLS con 4 puntos tras haber sumado una victoria, un empate y una derrota.

Mientras tanto, el Vancouver Whitecaps es tercero con nueve puntos debido a que ha ganado en cada una de sus salidas.

A pesar de estar en condición de visitante, el Minnesota de James Rodríguez tiene la intención de recuperarse y mejorar su situación en la tabla de posiciones. En consecuencia, Cameron Knowles, el director técnico, tomó decisiones y una de ellas impactó a James Rodríguez. ¿Cuál fue?

James Rodríguez será suplente en el partido entre Whitecaps vs. Minnesota

A través de las redes oficiales de Minnesota, se confirmó que en su primer partido convocado, James Rodríguez iniciará en el banco de suplentes.

Los 11 titulares serán:

Callender en el arco; Duncan, Díaz, Harvey, Duggan y Padelford en la defensa; Pereyra, Trapp, Triantis y Chancalay en la mitad y Yeboah como único delantero.

¿Cuándo fue la última vez que James Rodríguez jugó un partido oficial?

James Rodríguez, el 10 y capitán de la Selección Colombia, no tiene minutos a nivel profesional desde el 18 de noviembre de 2025.

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Ese día, el talentoso volante tuvo actividad con la 'tricolor' en un partido amistoso que se disputó vs. Australia, en Nueva York, y finalizó 3-0 a favor.

Además, James Rodríguez, desde el punto penal, anotó uno de los goles de la noche.

Mientras tanto, su último partido con un club fue el 8 de noviembre de 2025, cuando el Club León, en condición de local, perdió 1-2 con Puebla.

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