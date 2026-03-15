Falleció reconocido actor: estaba en prisión respondiendo por una condena de abuso a menores

La muerte del actor británico John Alford, cuyo nombre real era John Shannon, fue confirmada por autoridades penitenciarias del Reino Unido el pasado 13 de marzo de 2026. Se encontraba en prisión cumpliendo una condena de ocho años y medio por delitos sexuales contra menores de edad.

Un portavoz indicó a BBC que Shannon murió bajo custodia y que el caso será revisado por el organismo independiente encargado de supervisar el sistema penitenciario. Las autoridades indicaron que el procedimiento busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Investigación tras la muerte del actor en prisión

Según el protocolo británico, la investigación será realizada por la Prisons and Probation Ombudsman, entidad responsable de examinar muertes ocurridas dentro del sistema carcelario.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las causas del fallecimiento del actor. El anuncio oficial se limitó a confirmar la fecha de la muerte y el inicio del proceso de investigación correspondiente.

La condena por delitos sexuales contra menores

El actor había sido condenado recientemente tras un juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de St Albans. En septiembre de 2025 fue declarado culpable de varios delitos sexuales cometidos contra dos adolescentes, una de 15 años y otra de 14, en hechos ocurridos en 2022.

Durante el proceso judicial, el tribunal escuchó el testimonio de una de las víctimas, quien aseguró que el actor la violó en dos lugares distintos dentro de una vivienda después de que ambos consumieran vodka.

Entre los cargos probados por el jurado se incluyeron actividad sexual con una menor de 15 años, agresión sexual contra una adolescente de 14 y agresión con penetración. La sentencia fue dictada en enero de 2026, momento en el que Alford ingresó en prisión.

De estrella televisiva a escándalos judiciales

John Alford alcanzó notoriedad en las décadas de 1980 y 1990 gracias a sus papeles en las populares series británicas Grange Hill y London’s Burning. Su presencia en televisión lo convirtió en una figura reconocida dentro de la industria audiovisual del Reino Unido durante varios años.

No obstante, su trayectoria profesional se vio afectada por problemas judiciales que comenzaron en la década de 1990. En 1997 fue condenado por suministrar drogas a un periodista encubierto, un escándalo que derivó en su despido de London’s Burning.

A pesar de negar las acusaciones durante el juicio más reciente, el jurado lo declaró culpable de los delitos sexuales presentados por la Fiscalía. Dos meses después de su ingreso en prisión, se confirmó su muerte mientras cumplía la pena impuesta por la justicia británica.