¿Qué está pasando en la Sierra Nevada? Hay indígenas heridos y comunidades confinadas

La situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta se ha deteriorado en las últimas semanas por el aumento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan controlar uno de los corredores más estratégicos del narcotráfico.

De acuerdo con información de inteligencia militar, por esta zona montañosa estarían transitando grandes cargamentos de cocaína y clorhidrato de cocaína que salen desde el interior y el norte de Colombia hacia el mar Caribe, con destino final a Centroamérica y Estados Unidos.

La disputa territorial se originó cuando el Clan del Golfo intentó ingresar a la región para arrebatarle el control del territorio a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo armado que ya operaba en esta zona.

En medio de esta confrontación, quienes han resultado más afectados son las comunidades indígenas, que han quedado atrapadas entre los combates.

Comunidades indígenas en riesgo por enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta

Los enfrentamientos entre estas estructuras criminales han provocado que cientos de personas permanezcan confinadas en la Sierra Nevada. Las comunidades indígenas han quedado en medio del fuego cruzado y varias de ellas han tenido que ser evacuadas por el Ejército.

En las últimas horas, 14 indígenas heridos tuvieron que ser trasladados en helicópteros militares para recibir atención médica, debido a la intensidad de los combates que se registran en la zona.

Ante esta grave situación, las Fuerzas Militares desplegaron una operación de gran escala para recuperar el control del territorio. Más de 150 soldados de la Primera División del Ejército fueron enviados a la región para enfrentar a los grupos armados y proteger a la población civil.

¿Por qué el Clan del Golfo está en combate con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

El mayor general Carlos Carrasquilla, comandante de la Primera División del Ejército Nacional, explicó que el origen de esta confrontación está ligado directamente a las economías ilegales que se mueven en la Sierra Nevada.

El análisis que hemos hecho desde que yo llegué aquí a la división… en un principio la renta es ilegal, es la economía ilegal. Hay unos corredores de movilidad en la Sierra que les permiten a ellos llegar al Caribe también y tener un control.

Según Carrasquilla, el Clan del Golfo busca expandirse para tomar control de estos corredores estratégicos.

Yo creo que el Clan del Golfo ha querido expandirse para ir a controlar esos corredores de movilidad en la sierra. La sierra es importante, que son áreas de muy difícil acceso y que se pueden volver refugio esas estructuras.

El comandante también aseguró que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada están involucradas en estas economías ilegales, lo que ha generado una fuerte disputa territorial entre ambas organizaciones.

Las autodefensas conquistadoras de la sierra están inmersas también en esta economía ilegal y ahí se disputa territorial de las dos estructuras.

¿Qué está haciendo el Ejército para contrarrestar esa disputa?

Para responder a esta situación, el Ejército puso en marcha una intervención militar denominada Operación Marcos, que inicialmente tuvo un enfoque humanitario para proteger a las comunidades indígenas afectadas.

Lo primero que nos planteamos aquí es salvar la vida de nuestros indígenas, de nuestras comunidades indígenas, ir a ese territorio respetando obviamente sus culturas. Entramos con personas que hablaban el idioma.

La operación incluyó un amplio despliegue aéreo y terrestre. Más de siete aeronaves participaron en las maniobras con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de unidades especializadas del Ejército.

Las tropas del Batallón de Alta Montaña Número 6, perteneciente a la Segunda Brigada, se encuentran actualmente desplegadas en la zona para bloquear los corredores utilizados por los grupos armados.

Según el comandante Carrasquilla, las operaciones militares ya han dejado resultados preliminares.

Ya hemos visto cómo lo hemos podido ir golpeando, capturas, hemos quitado armamento a los dos grupos por igual.

El oficial también explicó que el control de la Sierra Nevada es estratégico para las organizaciones criminales debido a su ubicación geográfica.

¿Qué hace estratégica la sierra? Que conecta al norte del país, que conecta a la Alta Guajira y el Clan del Golfo en su plan expansionista tiene que considerar desde la sierra porque para poderse expandir necesitan conquistar esta área.

Pese a la complejidad del terreno, las Fuerzas Militares aseguran que el despliegue se mantendrá para evitar que los grupos armados consoliden su dominio en la región.