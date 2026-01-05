Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 5 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 05 de 2026
08:46 p. m.
- Quiénes son los abogados contratados para defender a Nicolás Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos
- Delcy Rodríguez quedó al frente del país en horas decisivas para Venezuela: estas fueron sus palabras
- Disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores generan tensión en Caracas