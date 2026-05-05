Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 5 de mayo de 2026

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mayo 05 de 2026
09:37 p. m.
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  • ¿Qué están haciendo el Gobierno y la Fiscalía para lograr la liberación de dos uniformados y dos investigadores del CTI? El ELN de manera descarada anunció que los sometía a un juicio revolucionario. Las familias claman por ayuda.
  • Una familia indígena denunció que su hijo de año y medio fue víctima del ‘paseo de la muerte’ por parte de la Nueva EPS. Además, otro centro médico cerró sus puertas en Bogotá.
  • Comenzó la investigación para determinar las causas de la tragedia en una mina de carbón en Cundinamarca. Nueve personas fallecieron, hace unos días, las autoridades habían advertido sobre varias falencias de seguridad.
  • Sigue la alerta sanitaria por el brote hantavirus que ya deja tres muertos y cuatro infectados en un crucero que permanece en altamar. España, Holanda y Alemania acogerán a los pacientes, dos de ellos están muy graves.
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